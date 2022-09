Vandalisme bij Voedselbos in Kudelstaart

Kudelstaart – Het begon zo leuk. De overvloedig oogst uit het Voedselbos in Kudelstaart keurig uitgestald in een provisorisch kraampje; op een tafel, laken er overheen tegen de hitte. De tomaatjes in een papieren zak, de courgettes en pompoenen in een krat. Er werd gretig gebruik van gemaakt en ook regelmatig een donatie gedaan in de stevig verankerde melkbus. Heel fijn, want er moet ook weer nieuw zaad gekocht worden. Allemaal in goed vertrouwen en dat werkte uitstekend.

Tot afgelopen weekend. Toen is de melkbus met geweld van zijn fundament afgerukt en leeg gehaald. Vandalen? Dronken feestgangers? Baldadige jongelui? Wie zal het zeggen? Ze hebben weinig plezier van hun actie gehad, want de buit was minimaal, de bus was namelijk net geleegd. Maar kinderachtig blijft het.

Diegenen die zich in deze actie herkennen, zijn van harte uitgenodigd om een keer langs te komen. Want je kunt die stoerheid en krachtpatserij beter inzetten door mee te helpen oogsten dan om te vernielen. Doe eens gek, ga die uitdaging aan. Krijg je nog een zakje tomaatjes mee ook.