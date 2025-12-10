De Ronde Venen – De meest recente clubavond van Fotoworkshop De Ronde Venen stond volledig in het teken van Ariane James en haar presentatie ‘Beeldtaal en Infrarood’.

James nam de aanwezigen mee op een reis door de geschiedenis van fotografie, terug naar de wortels in de schilderkunst. Licht, kleur en standpunt – ooit de gereedschappen van schilders – vormen nog steeds de basis van elke foto. Dat de eerste foto in 1827 maar liefst acht uur belichtingstijd vergde, is vandaag nauwelijks voorstelbaar.

Wat James vooral fascineert, is het vastleggen van emotie in beeld. Fotografie als taal, waarin een blik of een gebaar meer zegt dan duizend woorden. Haar voorbeelden spraken boekdelen: beelden die niet alleen tonen, maar ook voelen.

Daarnaast verkent James een bijzonder terrein: infraroodfotografie. Met zelf omgebouwde camera’s en speciale filters creëert ze intrigerende zelfportretten in het landschap. Het vraagt geduld, techniek en een flinke dosis creativiteit; eigenschappen die haar werk een unieke signatuur geven.

Maandag 15 december is er weer een clubavond met als thema avondfotografie. Leden brengen eigen foto’s mee, waarin lange sluitertijden zorgen voor verrassende effecten.Maandag 12 januari 9is de jaarlijkse open avond. Gastspreker Michiel Heijmans duikt in de wereld van straatfotografie.

Wie nieuwsgierig is naar de clubavonden, is van harte welkom. Aanmelden kan viainfo@fotoworkshopdrv.nl. De bijeenkomsten vinden plaats in De Willisstee in Wilnis vanaf 19.45 uur. Meer informatie staat op www.fotoworkshopdrv.nl.

Op de foto: Van schilderspalet tot Infrarood: Ariane James over de kracht van beeldtaal. Foto: aangeleverd.