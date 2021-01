Van Oude Spoordijk naar Spoorsingel

Aalsmeer – Makers van de borden die werkzaamheden aangeven zijn veelal creatief in hun bewoordingen. Regelmatig worden taalfoutjes ‘gespot’ bij afzettingen en ook bij straatnamen sluipen er regelmatig ‘veranderingen’ in.

Vorige week was de Uiterweg een avond/nacht dicht voor het verwijderen van de bovenbouw de Aardbeienbrug en dit werd keurig aangekondigd met een geel bord. De straatnaam was chiquer gemaakt: Uijterweg.

Sinds begin deze week krijgt het wegdek van de Oude Spoorbaan een opknapbeurt. De bewoners stonden vreemd te kijken bij de bekendmaking hiervan: Spoorsingel afgesloten. Van dijk naar singel, het kan zo maar! “Binnenkort moeten we aan iedereen een adreswijziging doorsturen”, grapte een bewoner naar een buurman.

Ach, het is alom bekend, de humor ligt (staat) op straat. In deze best ietwat sobere tijd, is een (glim)lach goud waard!