Vakantietassen actie voor 180 kinderen￼

Uithoorn/De Kwakel – Twee jaar geleden is deze actie ook geweest, maar toen voor 130 kinderen. Inmiddels zijn er heel wat meer kinderen erbij die een vakantietas gaan ontvangen omdat ze niet met vakantie kunnen. Ze groeien in armoede op en dan duurt de zomervakantie wel erg lang. De 180 kinderen zijn geselecteerd door De Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Uithoorn voor Elkaar en Stichting Help ons Helpen0297. Deze organisaties zullen de komende week de rugzakjes aan de kinderen van Uithoorn/De Kwakel uitreiken. Ze krijgen de tasjes aan het begin van de zomervakantie. Voor iedere leeftijdsgroep is er iets om te tekenen en te knutselen, speelgoed voor binnen en buiten. De tasjes zijn de afgelopen week gevuld in het kerkgebouw De Schutse en dankzij giften van de Protestante Gemeente van Uithoorn en de hulp van lokale ondernemers werd de inhoud van de tas extra mooi en verrassend. Wederom een bon voor een gratis ijsje en een frietje met saus en in de tas ook nog een pakje limonade met chips en lollies. Met heel veel dank aan: Albert Heijn Jos van den Berg, Blokker, Bruna, HEMA, Intertoys, Kwalitaria Zijdelwaard, Snackbar Family, The Readshop en de gulle gevers die ervoor zorgden dat ook deze Uithoornse/De Kwakelse kinderen de zomervakantie feestelijk van start kan gaan.