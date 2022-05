Vakantiegezinnen gezocht in Noord-Holland

Regio – Elk jaar komen er honderden kwetsbare kinderen uit verschillende Europese landen op vakantie bij Nederlandse gezinnen via Europa Kinderhulp. Meer dan tien procent van deze kinderen verblijft bij Noord-Hollandse vakantiegezinnen. Voor deze zomer zoekt Europa Kinderhulp nog nieuwe vakantiegezinnen in Noord-Holland voor kinderen uit Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland. De kinderen komen uit gezinnen met sociale of financiële problemen, zij kunnen het goed gebruiken om even onbezorgd kind te kunnen zijn. Tijdens de vakantie gaat het dan ook niet om dure uitjes, maar om tijd en aandacht. Lekker een stuk fietsen, samen knutselen of een middagje zwemmen; het zijn de kleine dingen die het doen. Veel gezinnen nodigen jaren achtereen hetzelfde vakantiekind uit, waardoor er een hechte band opgebouwd kan worden.

Onvergetelijke zomer

Door corona konden de reizen de afgelopen jaren niet allemaal doorgaan. Daarom zijn er helaas wat vakantiegezinnen gestopt. Voor dit jaar zijn de perspectieven gunstig. Lijkt het jou/u leuk om deze zomer een kwetsbaar kind een onbezorgde zomer te geven? Of wil je helpen als vrijwilliger bij het organiseren van de reizen? Kijk dan op www.europakinderhulp.nl voor meer informatie.