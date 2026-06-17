Ute Hoirne Open negen dagen tennisplezier

Uithoorn – Het Ute Hoirne Open is al jaren een vaste waarde op de sportkalender van Uithoorn. Dit jaar krijgt het populaire tennistoernooi opnieuw een bijzonder culinair karakter dankzij de samenwerking tussen de tennisvereniging, lokale horecaondernemers en hoofdsponsor De Wijnschuur.

Van 20 tot en met 28 juni verandert het tennispark negen dagen lang in een ontmoetingsplek waar sport, eten en gezelligheid samenkomen. Bezoekers kunnen niet alleen genieten van spannende wedstrijden, maar ook aanschuiven bij verschillende culinaire avonden die worden verzorgd door lokale restaurants.

Meer dan een tennistoernooi

Het Ute Hoirne Open groeit al jaren. Tijdens de vorige editie werden ruim 350 wedstrijden gespeeld door 262 deelnemers. De verwachting is dat dit aantal dit jaar wordt overtroffen. Volgens de organisatie laat het evenement zien wat er mogelijk is wanneer lokale ondernemers en het verenigingsleven elkaar versterken. “Het Ute Hoirne Open is allang meer dan een tennistoernooi. Dankzij de samenwerking met lokale horeca-ondernemers, vrijwilligers en De Wijnschuur ontstaat er een evenement waar sport, ontmoeting en genieten samenkomen. Daar zijn we als vereniging trots op.”

Naast de restaurantavonden zijn er gedurende het toernooi diverse activiteiten op het park. Zo verzorgt een van de clubleden op zondag 21 juni een gezellige poffertjesmiddag voor bezoekers en deelnemers.

De organisatie nodigt inwoners van Uithoorn en omgeving van harte uit om een kijkje te komen nemen. Ook bezoekers die niet deelnemen aan het toernooi zijn welkom om wedstrijden te bekijken, een hapje te eten of een van de geselecteerde wijnen te proeven.

Meer informatie over het programma, de restaurants en het toernooi is te vinden via de kanalen van het Ute Hoirne Open.

Op de foto: Het Ute Hoirne Open is al jaren een vaste waarde op de sportkalender van Uithoorn. Foto: aangeleverd.