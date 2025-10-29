Unieke expositie KunstRondeVenen

Mijdrecht – Van 29 oktober tot en met 8 november is in de galerie van KunstRondeVenen, De Lindeboom 7 in Mijdrecht, een nieuwe expositie ingericht met werk van de fotografen Peter van Eekelen en Hans van der Pol en grafisch kunstenaar Elke Uijtewaal. De expositie is op initiatief van Van Eekelen tot stand gekomen; hij is groot bewonderaar van het werk van Hans en Elke, die daarom door hem als gastexposanten zijn uitgenodigd. Hun werk is niet vaak te zien in De Ronde Venen. Dat kan op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. De kunstenaars zullen afwisselend zelf aanwezig zijn om hun werk toe te lichten.

Grafisch werk

Elke Uijtewaal is een Utrechtse illustrator, grafisch ontwerper en kunstenaar. Onder de naam Studio BEEST maakt ze kleurrijke illustraties met een hart voor de Nederlandse natuur. Met een drang om tot de kern te komen maakt ze minimalistische beelden met vloeiende lijnen, die zowel rust geven als energie uitstralen. Zonder de natuurgetrouwe los te laten. Na het nauwlettend bestuderen van referentiemateriaal zoekt ze schetsend naar het geraamte van de lijnen, waarna ze deze digitaal in kleurvlakken uitwerkt. Het proces bestaat uit een lange periode van puzzelen en experimenteren, totdat geen enkel element overbodig is en de juiste sfeer is bereikt.

Fotografisch werk

Hans van der Pol (1960) heeft zich sinds 1980, als autodidact, de fotografie eigen gemaakt. De diverse technieken, eerst analoog en later digitaal, die hij enthousiast en experimenterend leerde beheersen en waar een zeker perfectionisme uit spreekt, stonden al snel ten dienste van de inhoud; het verhaal dat de foto aan de kijker vertelt. Hans fotografeert graag mensen, bij voorkeur met toestemming van de persoon. Het levert beelden op die de kijker in de gelegenheid stelt meer te zien dan alleen de markante verschijning of de bijzondere omgeving.

Visuele ideeën

Peter van Eekelen (1959) is al vanaf de jaren zeventig bezig met fotografie, als liefhebber en als fotograaf. Met deze ruime ervaring is Peter steeds beter in staat om zijn visuele ideeën vorm te geven, waarbij de resulterende beelden zowel buitengewoon eenvoudig als zeer complex kunnen zijn. Het resulterende en dagelijks uitbreidende portfolio van Peter omvat vooral de thema’s architectuur, minimalisme, straatfotografie en creatief vrij werk, dit alles zowel in kleur als in zwart-wit.

Voor meer informatie over KunstRondeVenen, haar leden en deze expositie: www.kunstrondevenen.nl en op www.facebook.com/KunstRondeVenen.

Op de foto: Werk van Hans van der Pol. Foto: aangeleverd.