Uniek speldje voor drie jubilarissen Boerenvreugd

Aalsmeer – Tijdens een gezellige vrijwilligersavond heeft het bestuur van kinderboerderij Boerenvreugd drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Jenny, Huub en Jan zetten zich al 25 jaar belangeloos in voor de boerderij.

Jenny is regelmatig te vinden in de winkel van de boerderij en helpt bij activiteiten, Jan draait beheersdiensten in de weekenden en oud bestuurslid Huub is een duizendpoot die echt vanalles doet op de boerderij.

Het drietal heeft als dank voor hun inzet een uniek Boerenvreugd speldje ontvangen. Na het officiele gedeelte hebben de vrijwilligers genoten van een heerlijk buffet met live muziek.

Foto: V.l.n.r.: De jubilarissen Jenny, Huub en Jan.