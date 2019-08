Uniek orgelconcert in de Dorpskerk

Aalsmeer – Op zaterdagavond 24 augustus hopen Joshua Prins van Maasdam en Hugo van der Meij een orgelconcert te geven op het prachtige 151-jarige Knipscheer-orgel van de Dorpskerk. Het wordt een uniek concert, want er is deze avond namelijk geen vooropgesteld programma. Het programma stelt u als bezoeker namelijk samen. Bij de ingang kunt u uw verzoeken kenbaar maken en de heren maken er vervolgens een prachtig concert van.

Joshua en Hugo zijn allebei actief als organist en koordirigent. Ook spelen ze allebei regelmatig in de erediensten van de Hervormde gemeente in Aalsmeer. Dat het een afwisselend concert wordt, staat in ieder geval vast. Heeft u altijd al een keer uw favoriete nummer willen horen op het orgel? Of bent u gewoon benieuwd hoe dit instrument klinkt? Dan bent u van harte uitgenodigd om bij dit concert aanwezig te zijn!

Het concert begint om 20.00 uur, de entree bedraagt 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot en met 16 jaar. De organisten hopen u graag te zien op zaterdag 24 augustus in de Dorpskerk aan de Kanaalstraat!