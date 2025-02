Joshua Prins geeft uniek en ludiek orgelconcert

Aalsmeer – Op zaterdag 1 maart zal Joshua Prins van Maasdam een orgelconcert geven in de Oosterkerk aan de Oosteinderweg 269. Joshua, een bekende organist in de regio Noord-Holland, viert namelijk zijn 40-jarig jubileum als organist. Joshua komt op uitnodiging van de diaconie van de Hervormde Gemeente. Aan dit concert zal tevens een goed doel verbonden worden, namelijk het veldwerk en de soepbus van het Leger de Heils. Voor de pauze zal de organist enkele stukken spelen die zijn voorkeur hebben en na de pauze zal hij improvisaties doen op verzoek van de aanwezigen.

Actie voor soepbus

Omdat de soepbus niet alleen soep uitdeelt voor de dak- en thuislozen, is het volgende bedacht. U kunt een kaartje kopen voor 15 euro inclusief consumptie. Of u koopt een kaartje voor 10 euro inclusief consumptie en neemt daarbij een paar warme sokken, thermo-ondergoed of een slaapzak mee. Dit levert u in op de avond van het concert. Hoe mooi zou het zijn om de soepbus niet alleen financieel maar ook op deze manier te sponseren? Dus houdt u van orgelmuziek en/of u draagt de soepbus een warm hart toe, kom dan naar deze avond. Koffie, thee en drankjes in de pauze. Na afloop is er gelegenheid in het ’t Anker om elkaar te ontmoeten en Joshua te feliciteren met zijn jubileum. Kaarten zijn te koop via de QR-code op de diverse posters die in de gemeente hangen en te bestellen via www.hervormdaalsmeer.nl (orgelconcert). Voor eventuele vragen kan een mail gestuurd worden naar maartenalderden60@gmail.com.

Foto: aangeleverd (Joshua Prins 40 jaar organist).