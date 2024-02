Uniek concert Viribus Unitis￼

De Ronde Venen – Viribus Unitis doet mee aan Utrecht Blaast Binnen. Op 16 maart 2024 geven ze samen met negen andere blaasorkesten een uniek concert in de Grote Zaal van Tivoli Vredenburg. Elk blaasorkest is een samenwerking aangegaan met een bekende Utrechtse artiest. Viribus Unitis mag het podium betreden met Henk Westbroek. Naast de bekende liedjes van Westbroek zoals Vriendschap, Nooduitgang en Zelfs je naam is mooi, zullen zij ook hun andere muzikale kant laten zien. Met een spetterende start van Toccata, Spaanse klanken en een wervelend slot van Misserlou.

Er zijn de hele dag uitvoeringen op de Rabo Open Stage – het gratis toegankelijke podium middenin Tivoli Vredenburg. De dag wordt bekroond met een spetterend optreden van swingende brassband Gallowstreet. Het belooft de hele dag een feestje te worden. Dagtickets en combitickets zijn al te koop. Het orkest is deels verantwoordelijk voor de kaartverkoop, dus een kaart kan ook via hen gekocht worden. De ticketlink is https://tickets.zimihc.nl/zimihc/651bd883b351d Meer informatie over het event is te vinden op ZIMIHC of kijk op de Facebook pagina van Viribus Unitis Wilnis.