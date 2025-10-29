Mijdrecht – Het Amstel Blazers Collectief geeft op zondagmiddag 9 november om 15.00 uur een jubileumconcert in de Janskerk, aan het Janskerkplein in Mijdrecht. Het orkest viert dan niet alleen haar eigen 10-jarig bestaan, maar ook het 125-jarig bestaan van VIOS, de muziekvereniging waar het ABC sinds 2023 onder valt. Het ABC pakt daarom groots uit met een sfeervol concert, dat als titel ‘Une Belle Histoire!’ heeft meegekregen en volledig in het teken zal staan van Franse muziek en Franse sferen. Er zal ook een gastoptreden worden verzorgd door het Vriendenkoor van Ferdinand Beuse.

Kaarten kosten 7,50 euro inclusief pauzedrankje en zijn te bestellen via https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/jubileum-concert-amstel-blazers-coll en zijn op de dag zelf – indien dan nog niet uitverkocht – ook aan de deur verkrijgbaar tegen contante betaling of via Ideal met een QR code die ter plekke gescand kan worden.

Op de foto: Une Belle Histoire! – 10 jaar Amstel Blazers Collectief. Foto: aangeleverd.