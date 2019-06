Uitvoering Popkoor Haarlemmermeer

Hoofddorp – Op zaterdag 29 juni presenteert Popkoor Haarlemmermeer het resultaat van vijftien weken oefenen en repeteren. Tijdens de uitvoering in Poppodium Duycker zal het koor filmhits zingen onder begeleiding van dirigent en pianist Boris Kothuis.

Kothuis selecteerde voor deze vijftien weken verschillende nummers uit films en series. Denk aan ‘This Is Not America’ van Felcon & The Snowman, ‘Skyfall’ en ‘Goldeneye’ van James Bond of ‘Grease Lightning’ uit de film ‘Grease’. Een gevarieerd repertoire komt voorbij.

Het concert start om 21.00 uur en de deuren zijn vanaf 20.00 uur geopend. Kijk voor meer informatie en tickets op www.duycker.nl