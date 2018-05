Uitnodiging: gratis iftar maaltijd in de Scheg

Uithoorn – De medewerkers van de Wereldkeuken in Uithoorn nodigen alle buurtbewoners (moslim en niet-moslim) van Uithoorn en De Kwakel van harte uit op hun iftar-maaltijd op 6 Juni in De Scheg aan de Europarei. Deze wordt georganiseerd door de Wereldkeuken in samenwerking met Videt.

Omdat ramadan een maand is van bezinning, saamhorigheid en ontmoeting hebben ze voor deze maand een speciale avond georganiseerd voor de buurt. Tijdens de Ramadan wordt iedere avond bij zonsondergang het vasten doorbroken met de iftar, het avondmaal. De iftar is een mooie gelegenheid om buurtbewoners bij elkaar te brengen en te praten over wat hen bezighoudt.

Veel mensen maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de samenleving, de verdeeldheid tussen arm en rijk, jong en oud en helaas ook steeds vaker tussen moslims en niet-moslims. Dit staat vredig samenleven in de weg. Dat moet anders! Daarom willen ze tijdens de Ramadan een iftar-maaltijd delen met buurtbewoners om samen het gesprek aan te gaan, en stil te staan bij wat wel goed gaat in de samenleving.

In verband met alle voorbereidingen stellen zij het zeer op prijs als u aangeeft met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Dit kan uiterlijk tot 4 juni of tot ze vol zitten. U kunt zich aanmelden via wereldkeukeneuroparei@gmail.com. De iftar-maaltijd is geheel kosteloos. Tijd: Inloop vanaf 21.00 uur, ongeveer 22.00 uur starten ze met eten.