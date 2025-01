Uithoorns Mooiste-de loop, een geweldige loopervaring

Regio – Het blijft spannend, een hardloopwedstrijd organiseren voor eind januari. Waar het bij de vorige hardloopwedstrijd van het Zorg en Zekerheidscircuit alles nog wit was, hadden we in Uithoorn het geluk dat het wel voorjaar leek! En dat was al te zien bij de voorinschrijvingen die beduidend hoger waren dan vorig jaar. Met alle deelnemers die er vandaag nog bijkwamen was het een drukte van jewelste met meer dan 1500 enthousiaste lopers. Dit gaf hier en daar wel wat problemen op met het parkeren en op tijd aan de start verschijnen.

GeZZinsloop/G-run

Om 10:15 was de start op de Westerbos & Mens Brood en Banket Specials G-run van 1 km. Een mooie groep waarvan het merendeel hierna ook nog de 5 km ging lopen! Maar eerst mochten de kinderen starten op de AH Jos van den Berg 1 kilometer GeZZinsloop.

Lange afstanden

Om 11 uur gingen er ruim 400 van start op de Van Schie 5 km loop. Deze werd gewonnen door Levi Winkelman bij de mannen en Lianne Stevens bij de vrouwen. De start van de de Beij10 km en Takii10 EM (16,1km) volgde 5 minuten later. De enorme stroom van bijna 1000 lopers zorgde voor een lang lint over de wegen van Uithoorn en De Kwakel. Met de heerlijke zomerzon leverde dat prachtige sfeerbeelden op. Dit jaar werd er op de route van de 5 km voor het eerst door een lange plantenkas gelopen. Ook het zojuist aangelegde Legmeerbos werd niet overgeslagen, de deelnemers aan de 10 km hadden de primeur om door dit mooie stukje Uithoorn te lopen. Om de overlast te beperken waren er nog wat andere aanpassingen in het parcours aangebracht. Gelukkig waren er hierdoor ook minder verkeersbegeleiders nodig. Lopen met dit mooie weer was voor velen geen wedstrijd maar meer een beleving. Bij het passeren van ’t Fort aan de Drecht stonden verschillenden dan ook stil om snel een mooie foto/ selfie te maken.

Parcoursrecords

Bij de mannen won Bas Stigter de 10 km in een parcoursrecord van 29:51. De snelste dame klokte 36:51. Op de langste afstand liep Brent Pieterse, net als vorig jaar, het snelst in een tijd van 50:40. Ook dit is een parcoursrecord. Esmeé Dijk liep bij de dames de snelste tijd in 1:07:14. Beide kregen ook een tegoedbon voor het verblijf bij vakantieparken IJsvogel, het Veluwe gevoel.

Dit jaar werd er bij de businessteams gestreden op de 5 km en 10 km om de grote beker. Hierbij worden de tijden van de snelste lopers bij elkaar opgeteld. Onder het genot van een lunch (met erg lekkere broodjes) na afloop werden de loopervaringen en de kneepjes van de looptechniek uitgewisseld. Er werden dan ook verschillende PR’s gelopen!

Businessloop

Op de 5 km won het team van Kwikstaart. Bij de 10km was dit de Gemeente Uithoorn. Geostick die voor het eerst deelnam, ging gelijk voor de lange afstand. Van Takii seeds, die al jaren meedoet, gingen veel lopers voor de lange afstand. Dit jaar deed Van Rijn Fietsen Vrouwenakker ook voor het eerst mee en gelijk verdienstelijk. Na afloop werd er een mooie foto van elk team gemaakt. Zo was de businessloop dit jaar weer en succes. Is wellicht ook iets voor jouw bedrijf?

Hoofdsponsor Zorg en Zekerheid was niet alleen tevreden over het feit dat zoveel lopers op deze manier gestimuleerd worden om op een gezonde manier te bewegen maar ook over de uitstekende organisatie door atletiekvereniging AKU. De vereniging mag er trots op zijn dat meer dan 125 vrijwilligers klaar stonden om dit evenement tot een succes te maken.

Foto: aangeleverd