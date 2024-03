Uithoorn tegen Diemen en Ouder-Amstel in Textiel Race

Uithoorn – Welke basisschool verzamelt het meeste textiel en wordt de winnaar van de Textiel race? Tien basisscholen uit de gemeenten Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel gaan de strijd aan met elkaar om zoveel mogelijk textiel in te zamelen: oude en kapotte kleren, kussenslopen en handdoeken. Het verzamelde textiel zal gerecycled of hergebruikt worden. Helpt u mee? Bewaar dan nu alvast uw overtollige kledingstukken.

De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn organiseren in samenwerking met Kringloopwinkel Rataplan en Ceres-kringloop de Textiel Race. Tien basisscholen hebben zich aangemeld om zoveel mogelijk oud en kapot textiel in te zamelen en te repareren. Daarnaast wordt op school aandacht besteed aan consuminderen, de impact van textiel op mens en milieu en de mogelijkheden van reparatie, hergebruik en recyclen. De school die het meeste textiel heeft ingezameld, wint een workshop upcycling van kleding. Ook buurtbewoners kunnen de kinderen helpen! Buurtbewoners kunnen hun textiel namelijk aan bieden op www.textielrace.nl. Leerlingen komen het textiel dan aan huis ophalen.

Het inzamelen van textiel kan nog stukken beter! Per jaar belandt er tien kilo textiel per Nederlander in de restcontainer en wordt verbrand. Of de kleding blijft jaren in onze kasten hangen zonder dat we deze aantrekken. Zonde! Want onze kleding kan vaak prima hergebruikt of gerepareerd worden. Textiel dat wel wordt ingezameld in inzamelcontainers raakt bovendien vaak vervuild doordat mensen vies en nat textiel in de container gooien. Daarom creëert de Textiel Race bewustzijn over het belang van recycling en hergebruik bij kinderen en hun omgeving!

De Textiel Race Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn vindt plaats van maandag 3 juni tot donderdag 27 juni. De race is een initiatief in samenwerking met de drie gemeenten, Kringloopwinkel Rataplan en Ceres-kringloop. Zij zorgen ervoor dat het ingezamelde textiel opnieuw gebruikt wordt of bij gerenommeerde recyclers terecht komt. Zo komt al het textiel goed terecht en kan het worden hergebruikt of gerecycled.

Foto: Welke gemeente verzamelt het meeste textiel in? Matthijs van den Berg (gemeente Diemen, links op de foto), Ferry Hoekstra (gemeente Uithoorn) en Jacqueline de Maa (gemeente Ouder-Amstel) strijden als verantwoordelijk wethouders duurzaamheid tegen elkaar in de Textiel Race 2024.