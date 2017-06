Uithoorn Family van het jaar

Uithoorn – Family Uithoorn is afgelopen 29 mei tijdens de ondernemersdag voor alle franchiseondernemers van Family uitgeroepen tot beste Family van het jaar 2016/2017. De prijs werd uitgereikt door Roy den Hartog van Remia tijdens een diner met comedian Harry Glotzbach. Eigenaars Marvin en Mitchell Meeuwig danken de titel vooral aan hun enthousiaste regionale acties en inspanningen rondom het thuisbezorgen.

Omzetstijging

De cafetaria van de gebroeders Meeuwig is al meer dan 20 jaar een echt begrip in Uithoorn. Iedereen is welkom om er gezellig te blijven eten of eten af te halen. Daarbij zijn ze sinds een jaar succesvol gestart met thuisbezorgen. Dit en de vele inspanningen van het team hebben onder andere voor een mooie omzetstijging gezorgd. Family Uithoorn is altijd actief en overal zichtbaar, van gratis ijs uitdelen tijdens de rolstoelvierdaagse tot actieflyers en zelf leuke filmpjes maken voor Facebook. Verder scoren ze hoog op hygiëne en kregen ze een mooie beoordeling van de mystery shoppers.