Twintig koren op derde Amstel Korendag

Amstelland – Twintig koren treden op tijdens de derde Amstel Korendag in P60 Amstelveen op zondag 7 oktober. Na de succesvolle editie van vorig jaar maakt organisator The Amstel Gospel Choir zich weer op voor dit fantastische korenfestival. Naast The Amstel Gospel Choir zullen diverse koren uit Amstelveen en omstreken, maar ook daarbuiten een spetterend optreden verzorgen in het drukke Stadshart van Amstelveen om het publiek te entertainen!

Tijdens dit korenfestival wordt elk koor op een podium gepresenteerd, versterkt met digitaal geluid en professionele verlichting.

Liefhebbers zijn welkom op 7 oktober van 13.00 tot circa 21.00 uur om hun favoriete koor te zien, maar blijf gerust de hele dag. De Amstel Korendag is een geweldig dagje uit voor koormuziekliefhebbers.

Deelnemers

De twintig deelnemende koren zijn: Guilty Pleasure, Vrouwen van Kabaal, Out Cider, Popkoor Lef, Peter’s Angels, Vocalgroup Esperanto, Koninginnenkoor Amsterdam, De Sirenen, Amsterdam River Singers, Koor aan ‘t IJ, Vocalgroup Bant 2.1, Popkoor Just for Fun, Popkoor Prestige Amsterdam, Wereldmuziekkoor Passion, Soul en Motownkoor D-F!ne, Factory of Voices, Adam Sings, Then There Were Voices, Little Wings en Amstel Gospel Choir.

Kaartverkoop tijdens het evenement aan de kassa van P60. Entreeprijs: 2,50 euro. Kijk voor meer informatie op de website: www.amstelkorendag.nl