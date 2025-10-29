Twee dagen UitJeKast in Dorpskerk Abcoude

Abcoude – Wat ooit begon als een kleinschalige pop-up met preloved kleding, is uitgegroeid tot een lokaal fenomeen. UitJeKast viert dit jaar haar achtste editie met een tweedaags evenement in de historische Dorpskerk van Abcoude. Onder het thema ‘Pimp my Party’ wordt de kerk 7 en 8 november omgetoverd tot een stijlvol festival vol tweedehands feestmode, creatieve workshops en duurzame inspiratie.

Sociale missie

De initiatiefnemers Femke, Victorien en Jasmijn combineren flair met maatschappelijke betrokkenheid. Bezoekers kunnen niet alleen feestelijke kleding en accessoires kopen of huren, maar ook stylingadvies krijgen, een kleuranalyse laten doen of zich laten inspireren voor een feestkapsel. Up.Art presenteert daarnaast originele ge-upcycelde woonaccessoires, ideaal als cadeau voor de feestdagen.

UitJeKast blijft trouw aan haar sociale missie. Overgebleven kleding gaat naar Kledingbank De Ronde Venen en dit jaar wordt ook geld ingezameld voor de broodnodige renovatie van de Dorpskerk, het oudste monument van de gemeente.

Met gratis toegang, een warme sfeer en een programma dat duurzaamheid koppelt aan stijl bewijst UitJeKast dat tweedehands allang niet meer tweede keus is. Meer informatie en inschrijving voor workshops via Instagram: @uitjekast.

Op de foto: v.l.n.r. oprichters Femke, Victorien en Jasmijn. Foto: aangeleverd.