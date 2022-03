Tweede ticket gratis voor ONE de Musical

Aalsmeer – Het familiespektakel ONE de Musical speelt exclusief in het LEDbox Theater in Studio’s Aalsmeer en heeft speciaal voor deze regio de ‘Musical Mania Weken’. Koop je een ticket voor een voorstelling in maart, dan krijg je een tweede ticket gratis! “Hiermee vieren we het einde van de lockdown en willen we ‘onze buren’ kennis laten maken met dit hartstochtelijke liefdesverhaal”, aldus de cast en crew. Wacht overigens niet te lang, want op is op. Ga naar onedemusical.nl/gratisticket en regel het vandaag nog.

Unieke LEDbakfiets

Deze periode gaat het promotieteam in Aalsmeer en omgeving op pad met een unieke ONE de Musical bakfiets met LEDscherm. De meiden delen actieflyers uit en enthousiasmeren iedereen om de spectaculaire avond te kunnen beleven door gebruik te maken van deze speciale actie.

Word onderdeel van het team

ONE de Musical is op korte termijn op zoek naar personeel. Gezellige gastvrouwen- of heren en horecatoppers zijn meer dan welkom. Samen met de cast en crew zorgen zij ervoor dat het publiek een geweldige avond beleeft en het ze aan niks ontbreekt. Kom het gezellige team versterken en wordt ook onderdeel van het spektakel ONE de Musical! Interesse? Kijk op de website of mail naar hr@onethemusical.com.

Foto: Fleur en Romana van het ONE promotieteam