Cheques van OSA voor 2 projecten DGA

Aalsmeer – De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft eind vorig jaar voor twee projecten in Tanzania aanvragen gedaan bij stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer.

Voor één project is een bedrag van 2.675 euro opgehaald tijdens de bazaar in november 2019 en voor een ander project is een collecte gehouden welke 1115,27 euro heeft opgeleverd.

Joop de Vries, tweede penningmeester van OSA, mocht dan ook twee cheques uitreiken, één van 2.500 euro (maximum per project) en één van 1150,50 euro aan vertegenwoordigers van de commissie Tabitha van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

De ingezamelde en de subsidiebedragen zullen worden besteed aan schoolmaterialen voor een school voor beroepsonderwijs in Shirati district in Tanzania.

De andere aanvraag betreft materialen en speeltoestellen voor een kinderdagverblijf Akelo ook in Shirati, Tanzania. Beide aanvragen lopen via het Doopsgezind Wereldwerk.

Meer weten over deze projecten? Kijk dan op de website: www.dgwereldwerk.nl

Ook een aanvraag willen doen voor subsidie via OSA? Ga naar www.osa-aalsmeer.nl voor meer informatie.