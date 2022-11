Twee avonden onderhoud aan Waterwolftunnel

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland werkt in de avonden en nachten van 11 op 12 november en 12 op 13 november aan de Waterwolftunnel. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt de Waterwolftunnel volledig afgesloten. Deze afsluiting staat gepland voor vrijdag van 19.00 tot 06.00 zaterdag en zaterdag van 19.00 tot 06.00 uur zondag.

Het verkeer op de N201 wordt met bebording omgeleid tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer via de N231 en de N232. Drie keer per jaar is het nodig om onderhoud uit te voeren aan de Waterwolftunnel. De provincie voert dan onderhoud uit aan de technische installaties in de tunnel, reinigt de wanden en markeringen, controleert de veiligheidsmiddelen en reinigt de riolering. Ook wordt er zwerfvuil verwijderd en er wordt gemaaid.

Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800-0200600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.