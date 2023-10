Turfrace kruist de wateren van Uithoorn, Mijdrecht en Vinkeveen￼

Regio – Een race met oude platbodems die in het verleden gebruikt werden voor het transport van turf vond het afgelopen weekend plaats tussen Warmond en Vinkeveen. Vrijdag 29 september ging de tocht langs Uithoorn naar Vinkeveen, zaterdag en zondag was de terugtocht via Mijdrecht en de Hoef met een overnachting bij de Tolhuissluizen. De Turfrace is sinds jaar en dag een echte prestatietocht waarvoor in 3 dagen in totaal 78 km afgelegd wordt met historisch zeilende bedrijfsvaartuigen door te zeilen, te bomen, te jagen of te roeien. Afhankelijk van het weer kan dat een loodzware tocht zijn, waarbij elk schip in het voordeel kan zijn in wisselende weersomstandigheden. Het doel van de wedstrijd is om de route net als vroeger zo snel mogelijk af te leggen en de zakken met turf zo snel mogelijk bij de finish af te leveren.

Foto: Phlip van den Dool