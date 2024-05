Trio-expositie bij KunstRondeVenen

Regio – Van 30 mei tot en met 22 juni is er in de galerie van KunstRondeVenen, in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht, een expositie ingericht met werk van Elianne Groenhart, Laura Ruhe en Laura Groenhart-Smit. Er zullen abstracte schilderijen, tekeningen en schilderijen in gemengde techniek en beelden zijn te zien. De galerie is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Abstract

Elianne Groenhart maakt voornamelijk abstracte schilderijen. Zij haalt haar inspiratie uit beelden om haar heen, zoals water, lucht en natuur, maar ook uit designelementen en exotische culturen. Voor haar is het schilderen een ontdekkingsreis. Zij begint vanuit ‘het niets’, op zoek naar een spannend beeld. Soms werkt zij uitsluitend met verf, maar meestal ook met materialen zoals pigment, gips, houtskool en andere vondsten. Je zou haar werken als materieschilderijen kunnen beschouwen. Een verrassingselement, bijvoorbeeld een oude afgebrokkelde muur, een bepaald kleurelement of een mooi uitzicht, kan bij het maken van een schilderij de toon zetten. Hierbij heeft een abstracte benadering meestal haar voorkeur, omdat er dan vaak iets te raden blijft.

Liefde voor steen

Na het overlijden van haar echtgenoot ging Laura Ruhe op zoek naar een nieuwe invulling van haar leven. Het bleek een verassende reis te worden. Een bezoek aan een open atelier beeldhouwen en het bewerken van haar eerste steen maakten dat het tussen beeldhouwen en haarzelf liefde op het eerste gevoel werd. Door cursussen te volgen heeft zij zich het beeldhouwen eigen kunnen maken en heeft zij daarin een diepe voldoening gevonden. De belangstelling voor de beeldende kunst, actief en passief, die je alleen beleeft, of met anderen deelt, is voor Laura gebleven en zal nooit meer overgaan. Met een bezoek aan de galerie kun je de liefde voor het beeld met Laura delen.

Gastexposant

Laura Groenhart-Smit is in 1936 in voormalig Nederlands-Indië geboren. Haar jeugd heeft ze grotendeels in interneringskampen doorgebracht. Zij is in 1948 naar Nederland gekomen en heeft, na haar gymnasiumopleiding, gewerkt als studiebegeleider en als journalist bij een architectuurtijdschrift. In de negentiger jaren bouwt Laura haar werkzaamheden onder andere als journalist bij het architectenblad af en krijgt zij tijd voor een ander soort schrijven en wel ‘beeldend schrijven’. Zij leert etsen en schilderen en geleidelijk ontstaat een eigen handschrift. Veel exposities hebben ertoe bijgedragen dat haar naam bekend raakte en dat talloze schilderijen op deze wijze terecht kwamen bij kunstliefhebbers in binnen- en buitenland. De bekende Duitse uitgever van kunstwerken International Graphics publiceert al jaren Laura’s schilderijen voor reproducties op posters, briefkaarten en canvas. Deze vinden wereldwijd aftrek. Ook in het werk van Laura is vaak een gemengde techniek toegepast.

