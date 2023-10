Trimsalon Mymzi, nieuw in De Kwakel

De Kwakel – Nancy Schoonhoven werkte 15 jaar in de zorg als doktersassistente en medische secretaresse en vond dat het tijd werd voor iets anders. Haar eigen hond en de verzorging brachten haar op het idee om hondentrimmer te worden. Na een verbouwing, een opleiding en cursussen, opende ze in september haar trimsalon. Nieuwsgierig naar het verhaal van Nancy over de start van haar trimsalon? Bekijk dan de video op de website www.uithoornaandeamstel.nl

De stichting ondersteunt evenementen en andere initiatieven van ondernemers, organisaties en inwoners die de aantrekkingskracht van Uithoorn en De Kwakel vergroten.