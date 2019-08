Traumaheli landt nabij watertoren voor gewonde fietser

Aalsmeer – Wie zondag 25 augustus vroeg was opgestaan om te gaan varen of om te gaan zonnen op het Surfeiland heeft vast met open mond staan kijken naar het spektakel nabij de watertoren aan de Kudelstaartseweg.

De traumahelikopter landde vlakbij de trots van Aalsmeer. De reden was, zoals meestal als de traumahelikopter wordt ingezet, minder leuk. Een fietser was lelijk ten val gekomen. Mogelijk is de fietser onwel geworden.

De politie en de ambulancedienst waren snel ter plaatse. Vanwege de ernst van het letsel werd de trauma-helikopter opgeroepen en is door de arts eerste hulp verleend. De fietser is hierna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De traumahelikopter bij de watertoren.

Eerste hulp voor de gewonde fietser.

Foto’s: Marco Carels