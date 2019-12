Transfer Jaxx Vreken (6) van RKDES naar AJAX

Kudelstaart – Zoals bij vele amateur-verenigingen krijgt ook RKDES regelmatig bezoek van scouts van Betaal Voetbal Organisaties. Dit leidt soms tot uitnodigingen voor jeugdspelers om eens te komen proeven aan de jeugdopleiding van bijvoorbeeld Ajax. Ook dit seizoen is een aantal jeugdspelers van RKDES op deze manier gescout en hebben de voetballertjes een tiental keer mee mogen trainen op zondag bij Ajax.

Ook Jaxx Vreken viel op bij de scouts en mocht extra komen trainen op De Toekomst. Jaxx is pas 6 jaar (!), ook bij RKDES viel zijn talent al op waardoor hij sinds dit seizoen al in de JO8-1 speelt. Jaxx heeft het bij de trainingen bij Ajax zo goed gedaan dat hij is uitgenodigd om vanaf volgend seizoen over te stappen naar de jeugdopleiding van Ajax!

En deze uitnodiging heeft hij natuurlijk met beide benen aangepakt. Zoals Jaxx zelf zei: “Ik vind voetballen bij RKDES al heel leuk, maar bij Ajax voetballen is als een droom die uitkomt.” En dat is het natuurlijk ook, wat zullen Jaxx en zijn ouders super trots zijn.

En ook RKDES is trots dat zij een bijdrage heeft mogen leveren aan de ontwikkeling van deze talentvolle speler. RKDES wenst Jaxx heel veel plezier bij dit voetbalavontuur!