Tophandbal: Aalsmeer tegen Volendam

Aalsmeer – Het is spannend in de handbalcompetitie om de landsbeker. Afgelopen woensdag 28 maart speelde Heren 3 van FIQAS tegen OCI Lions 1 in De Bloemhof. Het ‘opleidingsteam’ van Aalsmeer wist prima stand te houden tegen deze topper. Na twintig minuten spelen was de stand 10-11 voor OCI Lions en niet veel later wist Aalsmeer zelfs op gelijke hoogte te komen: 11-11. Na 52 minuten spelen was het verschil slechts drie punten (25-28) en was dus alles nog mogelijk.

Gaat het Aalsmeer 3 lukken om van deze nummer één te winnen? FIQAS kwam terug, scoorde nog twee maal, maar ook OCI Lions wist opnieuw door de verdediging heen te komen en de doelman te passeren. Eindstand: 27-30. Winst dus voor de bezoekers, OCI Lions, maar Aalsmeer kan en mag trots zijn. Heren 3 (!) heeft deze leeuwen goed in bedwang weten te houden en dit bewijst wel dat het handbalniveau in Aalsmeer bijzonder hoog is. Petje af!

Heren 1 tegen Volendam

Vanavond, donderdag 29 maart, wacht weer een topwedstrijd in De Bloemhof aan de Hornweg. Ditmaal is het de beurt aan FIQAS Heren 1 om te strijden in deze poule bij de laatste acht om de landsbeker. Kras Volendam is de tegenstander. Geen onbekende, al vaker stonden deze teams tegenover elkaar. Volendam en Aalsmeer zijn aan elkaar gewaagd, geduchte concurrenten die om en om de winst opeisen. Mag dit keer Aalsmeer juichen? De wedstrijd begint om 20.00 uur en veel publiek ter aanmoediging zou geweldig zijn.

De winnaar van dit duel speelt in de halve finalestrijd in Den Haag tegen eredivisionist Hellas Sport.

Foto: www.kicksfotos.nl. Afgelopen zaterdag 24 maart speelde Heren 1 al tegen OCI Lions. Ook Heren 1 verloor nipt met 27-29.