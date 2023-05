Toon en Wil van Kempen 60 jaar getrouwd

De Hoef – Vorige week heeft burgermeester Maarten Dievendal een bezoek gebracht aan het echtpaar Toon en Wil van Kempen-Looyenstein in De Hoef. De burgemeester kwam het echtpaar feliciteren met hun zestig jarige huwelijk. Toon komt van oorsprong uit Hazerswoude Rijndijk en Wil uit Alphen a/d Rijn, maar het echtpaar is reeds in 1974 in De Hoef komen wonen.

Toon heeft dat jaar het rietdekkers bedrijf van Bon in De Hoef overgenomen. Toon en Wil kregen vier kinderen waarvan er helaas een overleden. Het echtpaar woont nog steeds met veel plezier in De Hoef.