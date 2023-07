Toneelvereniging Kudelstaart viert 70e verjaardag

Kudelstaart – Groot feest: Toneelvereniging Kudelstaart mag dit jaar haar zeventigste verjaardag vieren. En iedereen is uitgenodigd op het feestelijke partijtje dat dit najaar gaat plaatsvinden in het Dorpshuis. Er staat namelijk weer een spetterende, zelfgeschreven revue op het programma.

Het creatief team is bezig met het bouwen van de decors, ritmische danspassen worden ingestudeerd en er klinken al vrolijke liedjes tijdens de repetities. Het publiek zal in november getrakteerd worden op een heerlijke avond uit. Het belooft een gevarieerde revue te worden met hoogtepunten uit zeventig jaar toneel aangevuld met nieuwe hilariteit.

Titel van de revue is ‘In de 70e hemel’. De rode draad van het geheel is dat er gestreden wordt voor een plekje op aarde omdat het nog lang geen tijd is om naar de Hemelpoort te gaan. Het publiek wordt meegevoerd naar Mexico, is getuigen van gekkigheid in de bruidssuite en belandt met elkaar in de sauna. Ook mannen in dameskleding, een bijzondere modellenwedstrijd en een hilarische verrassing als knallende afsluiter. Kortom: Een revue die niemand wil missen. Nog even geduld, maar in november gaat het gebeuren!

De speeldata zijn de vrijdagen 3, 10 en 17 november en zaterdag 18 november in Dorpshuis ‘t Podium aan de Kudelstaartseweg. Kijk op de website www.toneelverenigingkudelstaart.nl voor meer informatie, over de start van de kaartverkoop en de laatste ontwikkelingen. De ledenvan de vereniging kijken er naar uit om voor publiek te mogen spelen, dansen en zingen.

Foto: Een deel van de spelers is al in feeststemming. Foto: Toneelvereniging Kudelstaart