De Opregte Amateur: ‘Horror in de Hoef’

De Hoef – Het wordt vrijdag 7 en zaterdag 8 november een heel speciale voorstelling van de Hoefse toneelvereniging De Opregte Amateur. Een regelrechte thriller wordt op de planken gebracht, hoewel er af en toe ook komische elementen naar voren komen. Het ingenieuze verhaal is geschreven door Mart Moors en draagt de onheil spannende titel ‘Over ons Lijk’.

Nog niet eerder heeft de toneel-vereniging De Opregte Amateur een dergelijk stuk gespeeld. Buiten de spanning zijn er ook vele special effects, die de decorbouwers tot een uiterste krachtinspanning hebben gedwongen, maar het resultaat mag er dan ook zijn. De grimeurs moeten eveneens overuren draaien voor en tijdens het stuk. En dan praten we nog maar niet over de acteurs; ook zij moeten zich (soms letterlijk) in uitzonderlijke bochten wringen in het uiterst zinderende en sensationele verhaal. Het draait allemaal om de oude Claudius van Lijk, patriarch van een roemruchte familie; hij is dood. Maar zijn graf is nog niet koud, of de strijd barst los. Wie erfde wat? Wie wist wat? En wie heeft bloed aan zijn handen?

Hebzucht en wraak

Er ontstaat binnen de familie van Lijk, verscheurd door geheimen, hebzucht en wraak, een samenspel vol gekonkel, schimmige deals en achterdocht. De muren van het familiehuis kraken onder de spanning, terwijl de waarheid zich langzaam een weg baant naar het oppervlak. Wie zal uiteindelijk overleven in deze strijd om macht, geld en gerechtigheid?

Met een cast die je op het puntje van je stoel houdt, een decor dat ademt en fluistert, en een script dat snijdt als een mes, wordt dit een toneelervaring die je niet zal loslaten. De spanning zal soms te snijden zijn en sommige situaties zijn regelrecht huiveringwekkend. Om deze reden vinden we deze voorstelling niet geschikt voor kleine kinderen (en mensen met zwakke zenuwen).

Meer informatie/kaarten: via de website www.opregteamateur.nl of Ronald Wieman, 0297 – 593 291. De voorstellingen vangen aan op vrijdag 7 en zaterdag 8 november om 20.00 uur in de ‘Toni’-zaal van het gemeenschapshuis De Springbok, Oostzijde 61a, De Hoef. De zaal is open van 19.00 tot 02.00 uur.

Op de foto: Claudius van Lijk; hij is dood. Foto: aangeleverd.