Toneelgroep Maskerade uit Uithoorn bestaat 60 jaar￼

Uithoorn – Dat werd afgelopen weekend gevierd met een Maskerade Parade. Tijdens deze (uitverkochte) avond kon het publiek genieten van vier korte voorstellingen, hapjes en drankjes en een minimuseum waar onder andere kostuums, foto’s en posters te zien waren.

De toneelgroep speelt al 60 jaar lang gemiddeld twee keer per jaar voorstellingen in Uithoorn. Daarbij gaan ze uitdagingen en vernieuwing niet uit de weg. Dus wat is er dan nog te bedenken? Gelukkig bestaat de groep uit creatieve mensen die elke keer opnieuw iets verrassends op de planken weten te zetten.

De Maskerade Parade, een nieuw concept, was een groot succes! Het publiek werd flink verrast, want in plaats van een toneelstuk op 1 locatie, konden de mensen nu genieten van maar liefst vier optredens op verschillende locaties in het Alkwin Theater.

Bij de voorstelling ‘Achter het rode doek’, over hoe een voorstelling nu eigenlijk tot stand komt, kreeg het publiek letterlijk een kijkje achter de schermen en zat men óp het podium. Er kon worden meegezongen met theaterliedjes in Café Chantant, bijvoorbeeld uit ‘de Jantjes’ en ‘Op hoop van Zegen’. In ‘Proost’ vertelden drie leden op humoristische wijze over hun ervaringen bij de toneelgroep, met een geweldige burlesque dans en een pub-quiz! Het publiek kreeg tijdens ‘Wat woorden niet kunnen zeggen’ een prachtige inkijk op hoe teksten op verschillende manieren gespeeld en geïnterpreteerd kunnen worden.

Dankzij een heus festivalschema kon het publiek alle vier de voorstellingen bezoeken en was er tussendoor ruimte voor een bezoek aan het minimuseum of een lekker gerechtje aan de eetbarretjes, waar alle hapjes geïnspireerd waren op oude voorstellingen.

Na een avond vol oesters, versgebakken brownies en mooie theater ervaringen was het publiek het over 1 ding eens: Op naar de volgende 60 jaar!