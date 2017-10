Toneel ‘Arsenicum en oude kant’

Uithoorn – Toneelgroep Maskerade speelt een derde voorstelling ‘Arsenicum en oude kant’. Dit toneelstuk dat de Toneelgroep uit Uithoorn binnenkort speelt is een ware toneelklassieker te noemen. ‘Arsenicum en oude kant’ is een komische thriller die al heel wat jaren mee gaat. Het toneelstuk werd al in 1939 geschreven, maar kreeg wereldfaam nadat het als film verscheen in 1941 met Cary Grant in één van de hoofdrollen.

Maskerade heeft het aangedurfd om nu ook de regio te gaan vermaken met deze kluchtige zwarte komedie waar spanning, ongeloof, vertedering maar vooral ook humor de boventoon voert.

Gezien de faam van ‘Arsenicum en oude kant’ heeft Maskerade besloten om behalve op vrijdag en zaterdag nu ook een extra voorstelling te spelen op donderdag. De kaartverkoop is al een paar weken geleden begonnen en loopt hard, dus wie getuige wilt zijn van deze dodelijk grappige thriller doet er goed aan snel kaarten te reserveren.

De voorstellingen zijn op 26, 27 en 28 oktober in het Alkwin Kollege aan Weegbree 55 in Uithoorn. Aanvang 20.15 uur. Kaarten kosten 12,50 euro per stuk en zijn te koop via www.toneelgroepmaskerade.nl of telefonisch via 06-81228111.