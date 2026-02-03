Toch seniorenwoningen in Amstelhoek

Amstelhoek – Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag werd het ruimtelijk kader voor Pothuizen in Amstelhoek vastgesteld, de basis voor de woningbouwontwikkeling op deze locatie. Pothuizen in Amstelhoek is een voormalig metaalverwerkingsbedrijf (CP Metalen) aan de Ringdijk eerste bedijking, dat wordt herontwikkeld tot een woongebied. Op de locatie maakt bedrijvigheid plaats voor woningbouw in een groenere omgeving.

Op de Pothuizen-locatie zal het nieuwe woonprogramma bestaan uit totaal 120 woning. 30% van de woningen sociale huur (35 woningen), 20% van de woningen betaalbaar (24 woningen) en 50% van de woningen vrije sector (59 woningen). De twee woningen die voortkomen uit de huidige bestemming worden ook woningen in de vrije sector.

Levensbestendige appartementen

Fractievoorzitter Marja Becker van Seniorenpartij De Ronde Venen heeft er tijdens de commissievergadering en tijdens de raadsvergadering op aangedrongen, dat er in dit project ook levensloopbestendige appartementen komen, geschikt voor senioren. Tijdens de informatiebijeenkomsten was de wens hiervoor door de inwoners kenbaar gemaakt.

De wethouder heeft nu toegezegd, dat de 35 sociale huurwoningen in elk geval levensloopbestendig worden en zij zal ook in het koopsegment met de projectontwikkelaar in gesprek gaan om ook in die sector de appartementen geschikt te laten maken voor ouderen. “Zo kunnen straks zowel starters als senioren gezamenlijk wonen op een mooie plek”, aldus Becker.

De locatie aan de Ringrijk eerste bedijking. Foto: aangeleverd.