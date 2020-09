Toch een beetje Pramenrace

Aalsmeer – De tweede zaterdag van september en voor het eerst sinds jaren geen Pramenrace. Geen gezellige drukte bij de Pontweg, geen grappig uitgedoste teams al zwaaiend langs het Praamplein. Ook een evenement dat afgelast moest worden vanwege het coronavirus. Toch liet een aantal teams zich dit feestje niet ontnemen en ging, in aangepaste aantallen en afstanden of met mondkapjes op, een ‘stukkie varen’ op de Westeinderplassen. Het publiek was schaars, maar de teams hebben plezier gehad. Het proefvaren voor 2021, zeg maar, is prima verlopen!