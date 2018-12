Tips voor brandveilige feestdagen

Aalsmeer – Met de feestdagen in aantocht is het goed stil te staan bij de risico’s op brand. Jaarlijks krijgt de brandweer vele meldingen van brand in een woning en melden bijna 10.000 mensen in Nederland zich met (ernstige) brandwonden bij de spoedeisende hulp. Met eenvoudige maatregelen zorgt u ervoor dat de feestdagen (brand)veilig verlopen.

Vandaag een kerstboom kopen en deze mooi optuigen? Kies voor moeilijk brandbare versieringen en hang deze zo op dat niemand er tegen aan kan lopen. Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met verlichting en apparaten die warm worden.

Boom met kluit

Een natuurlijke boom die vocht kan vast houden is minder brandbaar. Kies daarom voor een boom met kluit en geef deze dagelijks water. Zet een kerstboom gezien vanaf de toegangsdeur in de verse hoek van de kamer, zodat u bij calamiteiten niet ingesloten raakt. Zorg ervoor dat de boom stevig staat en niet omver gelopen kan worden. Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen of andere gemakkelijk brandbare materialen. En gebruik nooit echte kaarsjes in de boom.

Kaarsen

Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik geen houders van brandbaar materiaal, zoals hout of plastic. Zet kaarsen niet te dicht bij een warmtebrond en hou kaarsen uit de buurt van andere brandbare materialen. Laat kinderen en huisdieren nooit alleen met brandende kaarsen. Steek kaarsen in kerststukjes bij voorkeur niet aan, laat ze in ieder geval niet te ver opbranden.

Kijk voor meer informatie op de websites www.aalsmeer/veiligheid en www.brandweer.nl/feestvieren.