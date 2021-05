Tini 25 jaar vrijwilliger bij Wereldwinkel Aalsmeer

Aalsmeer – In de Wereldwinkel Aalsmeer werken ongeveer 35 vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat de fairtrade speciaalzaak in de Zijdstraat zes dagen per week geopend is. Een van deze vrijwilligers is Tini Man-Olij. Deze maand is zij maar liefst 25 jaar werkzaam in de Wereldwinkel. Reden genoeg om haar te verrassen met een bloemetje en een taartje tijdens haar winkeldienst op de dinsdagmiddag.

Helaas had ze haar dienst geruild met een collega, dus wordt op goed geluk gefietst naar het huis van Tini waar de collega’s welkom waren in haar mooie tuin. Onder het genot van koffie en thee met taart (op fairtrade gebaksschotels uit Ecuador) worden herinneringen opgehaald over haar 25 jaar in de Wereldwinkel. Tijdens het winkelen in de Zijdstraat zag zij een vriendin in de Wereldwinkel. Ze ging naar binnen, raakte in gesprek en meldde zich meteen aan als vrijwilliger voor de dinsdagmiddag. Tot haar prepensioen werkte Tini bij Apotheek Groen. Veel winkelervaring dus, maar Tini ontpopte zich ook als kerstpakketten specialist, hielp bij het prijzen en inrichten en organiseerde jarenlang verkopen op braderieën, markten en kerken. De laatste jaren doet zij het iets rustiger aan, maar nog steeds draait zij met veel plezier twee dinsdagen per maand een winkeldienst en gaat nog gewoon lekker even door.

Ook interesse om vrijwilliger te worden in de Wereldwinkel? Nieuwe collega’s kan de fairtrade winkel altijd gebruiken. Kijk voor alle informatie op www.wereldwinkelaalsmeer.nl.

Foto: Tini Man-Olij (rechts) was blij verrast met de bos bloemen die zij kreeg uit handen van Marianne van der Meijden, die medewerkerszaken verzorgd.