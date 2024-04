Tien kinderen krijgen Rondeveense Topper vanwege hun inzet

De Ronde Venen – Tien kinderen uit De Ronde Venen ontvingen tijdens een feestelijke ceremonie op woensdag 27 maart een Rondeveense Topper. De kinderen kregen de onderscheiding voor hun bijzondere maatschappelijke inzet en het feit dat zij een voorbeeld zijn voor hun omgeving en anderen. De Toppers werden uitgereikt door burgemeester Divendal, wethouder Maarten van der Greft en de kinderburgemeesters Myrthe van Oostrom en Bastiaan Andriessen. De Ronde Venen zet jaarlijks kinderen in het zonnetje die zich maatschappelijk inzetten en daarmee een voorbeeld zijn. Door betrokken te zijn bij mensen om zich heen inspireren de kinderen anderen en dragen zij bij aan een samenleving waarin we voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken. Hiervoor verdienen zij een Rondeveense Topper. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis werden de kinderen verrast met deze mooie onderscheiding. Burgemeester Maarten Divendal is enorm trots op de Rondeveense Toppers. “Het is mooi om te zien dat deze kinderen en soms ook hun klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes kijken naar de wereld om hen heen en hun steentje bijdragen aan een mooiere samenleving door wat voor elkaar over te hebben. Deze toppers zijn een voorbeeld voor alle jongeren in De Ronde Venen.”

De Rondeveense Toppers

Isabel de Vink en Sepp Vernooij – stichting KiKa: met andere kinderen uit groep 5/6 van Kids College in Wilnis hebben zij geld opgehaald voor stichting KiKa. Dit deden zij door langs de deuren te gaan om statiegeldflessen op te halen en zij verkochten oud speelgoed en knuffels en maakten armbandjes. Nog steeds gaan ze door met de acties. Op dit moment hebben zij samen al € 1.175 opgehaald voor stichting KiKa.

Liv de Veld – zwemles: Vanuit haar rolstoel geeft ze training aan diplomazwemmers, terwijl ze zelf niet kan zwemmen vanwege een zware beenoperatie met complicaties tijdens de herstelperiode. Zwemmen is haar grote hobby. Ze laat hiermee zien dat als je door tegenslag je hobby niet kan doen, je toch op een andere manier plezier kunt halen uit diezelfde hobby. Hier heeft de gemeente enorm veel bewondering voor.

Sil, Rens, Wouter en Nora Bakker – kerstbomen ophalen: 3 Broers en 1 zusje hebben het initiatief genomen om samen met een groep vrienden en vriendinnen kerstbomen op te halen. Ze stoppen briefjes in alle brievenbussen. Inwoners kunnen hen appen en dan halen zij zelf de bomen op. De gemeente betaalt per boom. Van het verdiende geld gaat de groep in de zomer met alle vrienden en vriendinnen gezellig kamperen. Dit zorgt voor saamhorigheid, vriendschap en lekker actief bezig zijn. Hiermee zijn zij een voorbeeld voor alle jongeren in De Ronde Venen.

Joris Stolk, Arne Dlabac en Thijs Simons – de reddingsbrigade: deze kinderen zijn al een aantal jaar lid van de vrijwillige reddingsbrigade en worden opgeleid tot beginnend redder. Zij hebben tijdens hun opleiding al “reddend” kunnen optreden.