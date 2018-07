Tien dagen vlinders tellen in de tuin

Regio – Ieder jaar organiseert De Vlinderstichting een landelijke TuinvlinderTelling. Dit jaar wordt deze telling voor de tiende keer georganiseerd! Daarom staat deze zomer in het teken van de TuinvlinderTelTiendaagse: van 27 juli tot en met 5 augustus kan iedereen meetellen in de tuin.

Iedereen ziet wel eens vlinders in de tuin. Maar waarom zou je ze tellen? Door vlinders te tellen, kun je meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat. En die cijfers zijn belangrijk, want dagvlinders reageren snel op het milieu en de klimaatverandering.

De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat ze beter beschermd kunnen worden. Ook gegevens uit de bebouwde kom horen daarbij. Met de tuinvlindertelling probeert De Vlinderstichting, samen met iedereen die van vlinders houdt, zoveel mogelijk gegevens te verzamelen.

Herkennen en melden

Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin direct doorgeven via de app Vlindermee of de website www.vlindermee.nl. Hulp nodig bij het herkennen van vlinders? Download dan de handige vlinderherkenningskaart. Of gebruik de app Vlindermee om vlinders te herkennen.

Foto: Truce Waaijman (deelnemer tuinen- en dierenwedstrijd van de Meerbode)