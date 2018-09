Aalsmeer – In de avond en nacht van zaterdag 8 op zondag 9 september is rondom de feesttent in het Centrum door de politie gecontroleerd op alcohol in het verkeer.

Op de Stommeerweg bleek dat 10% van de bestuurders, zowel automobilisten als brommer-rijders, met alcohol op achter het stuur zat. Van de 103 uitgevoerde blaastesten reden tien bestuurders onder invloed. Van vijf van hen werd direct het rijbewijs ingenomen.

Foto: VTF – Laurens Niezen