Thematisch werken: Milieu en kringloop

Mijdrecht – Op basisschool De Driehuis wordt thematisch gewerkt. Binnen de projecten van Alles-in-1 wordt kennisoverdracht afgewisseld met doe- en onderzoeksopdrachten, presentatie- en creatieve opdrachten. De kinderen werken en leren samen en interactief. De afgelopen weken stonden in het teken van het thema: ‘Milieu en kringloop’. Tijdens dit thema hebben de leerlingen bedacht hoe je beter om kunt gaan met het milieu.

Op 27 september deden ze mee aan de nationale kraanwaterdag. In groep 3/4 hebben de kinderen geleerd hoe je water kunt zuiveren. Daarnaast leerden alle kinderen dat zuinig omgaan met water van groot belang is. En er is afgesproken op welke dag de kinderen water in plaats van limonade mee naar school nemen.

Groep 5/6 heeft tijdens dit project een bezoek gebracht aan NME De Woudreus. Zij leerden waarom bodemdiertjes van belang zijn voor de voedselkringloop. De groepen 5/6 en 7/8 deden ook mee aan het zwerfafvaladoptieproject. Dit werd geopend door wethouder Maarten van der Greft. In de weken na de opening zijn de kinderen de wijk ingegaan om afval te verzamelen. De verbazing was groot over wat zij allemaal aantroffen in de natuur. Ook hebben leerlingen in groep 7/8 onderzocht hoe groot hun ecologische voetstap is.

Al met al waren het leerzame weken. Lessen waarbij de kinderen veel hebben geleerd over hoe zij samen kunnen zorgen voor het milieu en voor een duurzame wereld.