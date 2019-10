Theater en film voor jeugd in herfstvakantie

Amstelland – De herfstvakantie is hét moment om lekker naar het theater of de film te gaan. ‘Buurman & Buurman’, de allerleukste klussers van Nederland, komen op zondag 27 oktober naar Schouwburg Amstelveen en alle bekende sprookjesfiguren komen voorbij in ‘De Sprookjes Revue’ op zondag 20 oktober. In Cinema Amstelveen draaien elke dag de leukste films.

De Sprookjes Revue (3+)

Het Kleine Theater maakt voorstellingen waarin bekende sprookjes een verrassende wending krijgen. Samen met een geweldige band levert dat een muzikaal feest op voor jong en oud. In De Sprookjes Revue op zondag 20 oktober om 15.00 uur zijn de leukste liedjes verzameld in een swingende revue. Natuurlijk komen bekende Sprookjes-figuren zoals Assepoester, Roodkapje en de Wolf, Doornroosje en Rapunzel langs.

Buurman & Buurman gaan kamperen (4+)

De leukste klussers van Nederland komen op zondag 27 oktober (14.00 en 16.00 uur) naar Amstelveen. De buurmannen hebben het afgelopen jaar hard geklust. Een nieuw dak op het huis en de hele schuur is grondig verbouwd. Ze zijn toe aan een welverdiende vakantie en hebben een mooi plekje gereserveerd op een camping. Alleen even de tent opzetten en dan lekker genieten van de rust. Tenminste dat denken ze…

Leuke jeugdfilms

Tijdens de herfstvakantie (zaterdag 19 tot en met zondag 27 oktober) draaien er elke dag de leukste jeugdfilms in Cinema Amstelveen: De Club van Lelijke Kinderen (6+), dagelijks 11.30 uur, Everest: De Jonge Yeti (6+), dagelijks 13.35 uur en Misfit 2 (AL), dagelijks 15.45 uur. Kijk voor meer informatie en reserveren van tickets op www.schouwburgamstelveen.nl

Foto Schouwburg Amstelveen: Buurman en Buurman.