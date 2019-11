Theater ‘De gedroomde vreemdeling’

Aalsmeer – Op zaterdag 30 november wordt drie keer de theatervoorstelling ‘De gedroomde vreemdeling’ ten tonele gebracht in De Oude Veiling. Het theaterstuk wordt gespeeld door 11 talentvolle jongeren uit Aalsmeer en Kudelstaart met passie voor acteren, zingen en/of dansen. In de afgelopen acht maanden hebben de jongeren met bloed, zweet en tranen wekelijkse repetities uitgevoerd onder leiding van Reinier Overbeek (regisseur), Jolijn Amorison (assistent regisseur), Melany Bhola (zangdocent) en Lize van der Laan (dansdocent). Het project wordt gedragen door de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA), Dock en De Binding.

Het verhaal speelt zich af in Nederland en Indonesië. Kalimantan is het Indonesische deel van het eiland Borneo, het grote tropische regenwoud waar bomen worden gekapt voor commerciële doeleinden. Maar waar ook veel armoede heerst en straatkinderen zwerven na de gruwelijke burgeroorlog in 1997. Kinderen hebben geen onderdak, eten, schoon water, speelgoed, ouders en uniform. Nee, geen uniform. Want zonder uniform mag je niet naar school, hoe gek is dat. Rini heeft een droom en in haar droom ontmoet zij Florentina uit Kalimantan. Tijdens de ontmoeting komen diverse onderwerpen naar voren, zoals familie, klimaatverandering, vriendschap en school. Ben je benieuwd naar het waar gebeurde verhaal, wil je de talenten zien schitteren en tegelijkertijd de straatkinderen in Indonesië steunen?

Kom dan naar de voorstelling ‘De gedroomde vreemdeling’ in de grote zaal van De Oude Veiling in de Marktstraat op zaterdag 30 november. Er worden uitvoeringen gegeven om 13.00, om 15.00 en om 19.00 uur. Kaarten kosten 7,50 euro per stuk. Voor en na de voorstelling worden er diverse Indonesische snacks verkocht. De opbrengst gaat volledig naar Stichting Kinderen Met Een Toekomst.

Er zijn ook besloten voorstellingen op dinsdag 26 november in de Westplas Mavo en woensdag 27 november ’s ochtends in De Oude Veiling voor leerlingen van groep 8 van basisscholen Samen Een en De Brug. Voor meer informatie over de stichtingen, kan gekeken worden op de websites: www.skmet.nl, www.osa-aalsmeer.nl en www.dock.nl.