The Housekamer met dj Diøn in N201

Aalsmeer – Al geruime tijd is het tegenwoordig vaste prik op donderdagavond in het N201 café dat er dj’s draaien in verschillende stijlen. House, Techno, Urban, Hardcore, elke week een ander genre.Donderdag 25 oktober is het weer tijd voor ‘De Housekamer’ met als host dj Diøn, die ook dit keer weer leuke gasten heeft achter de draaitafels: Lundh en Cajor.

Bij de Housekamer kun je, zoals de naam al doet vermoeden, house verwachten in alle subgenres, van club, futurehouse tot techhouse en alles ertussen. Lundh, a.k.a. Jerry Lund uit Kudelstaart is al geruime tijd bezig met eigen tracks produceren en draait regelmatig op diverse feesten in de regio. De dj’s draaien in boilerroom setting in het kleine, gezellige café van N201; dus de dj-booth staat op de grond, met het publiek er omheen en erachter. Voor liefhebbers de perfecte avond om een drankje te doen en lekker mee te gaan op de muziek. De Housekamer begint om 19.30 en is tot 23.00 uur. De toegang is gratis.

Ook draaien?

Dj’s die ook een keertje willen draaien kunnen contact opnemen met organisator Dion Maas of, nog beter, kom gezellig langs en stel je even voor dan wordt gekeken of je een keer kan worden uitgenodigd om een setje te doen. Er staat ook een groot feest op de planning: De Housekamer op 1 december in de grote zaal van N201, houdt dit goed in de gaten! De avond is ook te volgen via de live stream op de Facebookpagina van De Housekamer.

Foto: Dj Lundh a.k.a. Jerry Lund uit Kudelstaart.