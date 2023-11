Thamerkerk kleurt paars tijdens voorronde Verkiezing OVHJ￼

Uithoorn – Op 23 november 2023 was het dan eindelijk zo ver. Na exact een jaar aan voorbereidingen vond op donderdag de voorronde van de Verkiezing onderneming van het jaar plaats. Het moment voor Iris Kolkmeijer en Michelle de Wit om te zien of alles wat zij zo keurig gepland hadden, ook zo kon worden uitgevoerd. Want het is één ding om het te bedenken, de uitvoering is toch vaak wat uitdagender. Gelukkig hadden zij een team van vrijwilligers en professionals om zich heen verzameld die niet als de organisatie gewoon wilden dat het evenement zou slagen. En dat is gelukt! Na een middag en avondvullend programma zijn de finalisten bekend. In de categorie Jong feliciteren wij De Honden Juffrouw, EveryWear Shop en SOLIT socks. In de categorie ZZP CALT, Latex Spuiten Uithoorn en Verona Couture. In de categorie Starter Desingsshop, GERRIT en Waouw Outdoor Escape Games. In de categorie MKB zijn er maar liefst 6 finalisten: Geostick, Het Spoorhuis Uithoorn, Beagley Copperman, P.A. van Rooyen, Schijf Groep en Esplanade di Due Tempi die zichzelf letterlijk de finale in gezongen heeft.

Geslaagd

Wat een middag en wat een avond. Met heel veel plezier kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde voorronde in de prachtige Thamerkerk. De finalisten mogen aan de bak om de jury ervan te overtuigen dat zij niet alleen in de finale horen, maar ook winnaar moeten zijn in hun categorie. De komende periode zal de jury met ieder van hen contact opnemen om een bedrijfsbezoek in te plannen en de finalisten het hemd van het lijf te vragen. Eén van de kandidaten bood al aan om de jury mee te nemen naar de vestiging in Polen of Thailand. Of dat een award zal opleveren, weten we op 8 maart 2024 tijdens de finale van de Verkiezing onderneming van het Jaar.

Staat jouw favoriete onderneming niet in de finale? Niet getreurd. Vanaf maandag 27 november 2023 kan er door iedereen gestemd worden op hun favoriet. Stemmen kan via de website van de Verkiezing Onderneming van het Jaar www.verkiezing-ovhj.nl. Gelet op de tijdens de voorronde gebruikte tactieken om de jury “om te kopen” is de verwachting dat het een heuse mediaoorlog zal worden in een poging van de diverse genomineerden om het publiek voor zich te winnen. Wat zeg nou zelf: de titel Onderneming van het Jaar, die wil je toch?

Foto: Fotostudio Enjoy, Ingrid van Heeteren