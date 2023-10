Thamen HSB1 kampioen in de 1e klasse￼

Regio – Vrijdagavond kreeg de Herensoftbal 1 om 21.00 uur Amsterdam Capitals op bezoek en met een gelijkspel of iets meer was het kampioenschap een feit. Gedurende het seizoen is het eigenlijk maar twee keer lastig geweest voor onze heren. De eerste keer was op 12 mei toen Flags op bezoek kwam en de heren onderbezet waren zodat er drie jongens vanuit HB U21 moesten meedoen en toen werd het toch nog 13-12 voor Thamen. De tweede keer was op 30 juni en toen ging na een mega lange wedstrijd RCH-Pinguins met de overwinning naar huis. Deze avond was Sjoerd wederom startende pitcher en heeft twee innings gegooid. Hij werd afgelost door Koen die drie innings gooide en Capitals wist op beide niet te scoren.

Daarentegen waren de Thamen heren lekker op gang. In de eerste inning scoren zij 3 punten, in de tweede inning 17 punten, in de derde inning 12 punten en in de vierde inning 5 punten, erg spannend was het dus niet met een uitslag van 37-0.