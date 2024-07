Thamen honkballers winnen overtuigend van HCAW H3

De Kwakel – Op zondag 30 juni kwam HCAW uit Bussum op bezoek aan de Vuurlijn. Voor Thamen op de heuvel begon Lieuwe Hoekstra en die zorgde er samen met zijn verdediging voor dat er maar weinig gescoord kon worden in de eerste innings van deze wedstrijd. De Thamen heren scoren hun eerste punt in de tweede inning. Jelger Algra slaat een honkslag, bereikt het tweede honk omdat de verdediging de nul ergens anders maakt en kan scoren op de honkslag van Rick Groen. In de gelijkmakende vierde inning loopt Thamen verder uit. Honkslagen van Rossini Frolijk en Takato Hishida, een homerun van Algra en een error bij HCAW zorgt voor drie punten, 4-0. HCAW pakt één punt terug in de vijfde inning, echter Thamen scoort er vier, 8-1. Wederom een honkslag van Algra en Hishida, een tweehonkslag van Groen en een honkslag van Wouter Schouten zorgen dat de honklopers over de thuisplaat komen. In de zevende inning neemt Lars Werkman het over op de pitcherplaat en ook daar weten de Thamen heren het verdedigend dicht te houden. Thamen scoort nog drie punten: Algra slaat een tweehonkslag, Gianni Frolijk slaat een honkslag en Hishida slaat de bal weg voor een homerun, 11-1. De Thamen honkballers staan nu op een mooie tweede plaats in de competitie. Komende zondag gaan zij op bezoek bij Caribe in Groningen en aansluitend spelen zij op dinsdagavond om 19.30 uur de laatste wedstrijd voor de zomerstop tegen Houten Dragons.

Foto: aangeleverd.