De Kwakel – Voor de Honkbal Pupillen 2 dat uitkomt in de tweede klasse stond er zondagochtend een wedstrijd voor het kampioenschap op het schema.

Dit team bestaat in zijn geheel uit Japanse kinderen waarvan de ouders voor kortere of langere tijd in Nederland wonen en werken. Zij speelden tegen Almere tegen de honkbal pupillen 1.

Het werd een nek aan nek race en na anderhalf uur spelen kwam de einduitslag op 10-9 in het voordeel van Thamen.