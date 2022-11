Tewaterlating zeiljacht van 54 meter bij Gouwerok

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 1 november is bij Gouwerok het casco van een 54 meter lang en 6.70 meter breed high-performance zeiljacht te water gelaten. Het is een van de meest lichtgewicht zeiljachten dat de Aalsmeerse jacht- en scheepswerf ooit gebouwd heeft. Door het lage gewicht zal het straks super snel zijn met zeilen. De boot heeft een intrekbare kiel, zodat het ook in ondiepe baaien kan ankeren. Op het jacht is plaats voor tien gasten en acht bemanningsleden.

Het casco is nu met sleepboten naar Antwerpen gebracht van waar het per zeeschip naar Griekenland zal worden verscheept. In Griekenland wordt het jacht verder afgebouwd. De tewaterlating en vervolgens de aanwezigheid in de Ringvaart en het vervoer richting de Belgische hoofdstad trok veel bekijks en leverde heel wat lovende en trotse reacties op: “Wow. Waar een klein dorp groot in kan zijn!”