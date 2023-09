Testvuurwerk om foutje tijdens show te vinden

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 5 september heeft rond tien uur in de avond een klein testvuurwerk plaatsgevonden bij de watertoren. Dit naar aanleiding van de computerstoring bij Vuur en Licht op het Water afgelopen zaterdag. Er wordt geprobeerd te achterhalen waar de fout zit in het programma.

De test was geen herhaling van de show van zaterdag, er werd geen hoog of luid vuurwerk afgestoken. Er is vooral naar de tijd van de muziek en vuurwerk gekeken in het beginstadium van de show.

De gemeente had de test dinsdagmiddag aangekondigd op Facebook met daarbij de mededeling dat er toestemming is verleend voor dit kleine testvuurwerk vanuit het bevoegd gezag. Inwoners hoefden dus geen melding te maken bij de politie of de gemeente. Het bericht van de gemeente trok een handjevol kijkers.

Hopelijk is het gelukt om het ‘hapertje’ te vinden, zodat volgend jaar weer, als vanouds, getrakteerd kan worden op een grootse en aaneensluitende vuurwerkshow!

Fotograaf: VLN Nieuws